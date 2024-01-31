Санкт-Петербург атаковали БпЛА. Он упал на завод "Невский мазут", был пожар — фото, видео

В российском Санкт-Петербурге в ночь на 31 января случилась атака беспилотника, в городе звучали взрывы. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Оккупанты пишут, что БпЛА был подбит, но упал на территорию завода "Невский мазут".

Утверждается, что был пожар якобы в районе трех пустых цистерн.

Также на опубликованном видео можно услышать взрывы, которые, вероятно, являются следствием работы российской противовоздушной обороны.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

21 января под удар попал нефтеперерабатывающий завод Новатэка в Усть-Луге на Балтийском море. Позже он возобновил работу, но только как перевалка – производство там остановилось.

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