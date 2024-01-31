В российском Санкт-Петербурге в ночь на 31 января случилась атака беспилотника, в городе звучали взрывы. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю. 

Оккупанты пишут, что БпЛА был подбит, но упал на территорию завода "Невский мазут".

Утверждается, что был пожар якобы в районе трех пустых цистерн.

Также на опубликованном видео можно услышать взрывы, которые, вероятно, являются следствием работы российской противовоздушной обороны.

Санкт-Петербург атаковали БпЛА. Он упал на завод "Невский мазут", был пожар — фото, видео

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