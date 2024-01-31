У російському Санкт-Петербурзі в ніч проти 31 січня сталася атака безпілотника, у місті лунали вибухи. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Окупанти пишуть, що БпЛА було підбито, але впав на територію заводу "Невський мазут".

Стверджується, що була пожежа нібито біля трьох порожніх цистерн.

Також на опублікованому відео можна почути вибухи, які, напевно, є наслідком роботи російської протиповітряної оборони.

Санкт-Петербург атакували БпЛА. Він упав на завод "Невський мазут", була пожежа — фото, відео

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