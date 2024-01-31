Санкт-Петербург атакували БпЛА. Він упав на завод "Невський мазут", була пожежа — фото, відео

У російському Санкт-Петербурзі в ніч проти 31 січня сталася атака безпілотника, у місті лунали вибухи. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Окупанти пишуть, що БпЛА було підбито, але впав на територію заводу "Невський мазут".

Стверджується, що була пожежа нібито біля трьох порожніх цистерн.

Також на опублікованому відео можна почути вибухи, які, напевно, є наслідком роботи російської протиповітряної оборони.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

21 січня під удар потрапив нафтопереробний завод Новатека в Усть-Лузі на Балтійському морі. Пізніше він відновив роботу, але як перевалка – виробництво там зупинилося.

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