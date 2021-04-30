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"Схемы": Депутаты от Слуги народа игнорируют карантинные ограничения – видео видео

30.04.2021, 00:34
Иллюстрация: Схемы
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Журналисты программы Схемы обнародовали свое расследование, в котором показали, как депутаты от партии Слуга народа игнорируют карантинные ограничения. Видео опубликовано на Youtube-канале Радио Свобода.

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8, 12 и 21 апреля, во время жесткого локдауна, расследователи заметили припаркованный возле ресторана "Адриатик" автомобиль Range Rover, которым, по их данным, пользуется нардеп от СН и председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Они видели, как Аристов, без маски, выходит из ресторана через кухонную дверь. На вопрос журналистов о карантине Аристов отказался признать, что нарушал его.

Журналисты рассказали о встрече "слуг народа" в гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park в разгар локдауна.

Они заметили депутатов Киевского облсовета Алексея Мешкова, Андрея Крипака, Вадима Геращенко, Наталью Гунько, Романа Буковского, Дениса Сичевого, Игоря Колтунова и Станислава Семергея, Станислава Вихора и Сергея Левченко, который является совладельцем ресторана в этом комплексе.

По словам Левченко, депутаты провели встречу в конференц-зале комплекса.

  • 19 апреля"Схемы" сняли вечеринку в столичном отеле Fairmont, которую в разгар локдауна устроил народный депутат Слуги народа Николай Тищенко в честь дня рождения своей жены.
  • 22 апреля депутаты СН решили, что Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.
  • 24 апреля глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что отвечать за вечеринку Тищенко будет администрация ресторана и отеля Fairnont Grand Hotel Kyiv.
  • 27 апреля депутаты Киевского областного совета избрали Наталью Гунько своим новым председателем. 
Наталия Медведева
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Слуга народа схемы карантин коронавирус
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