Схемы: Завод из орбиты "слуги" Куницкого поставлял зарядные станции для Крыма и России

Во временно оккупированном Крыму заработала сеть зарядных станций, изготовленных в Харькове на заводе Autoenterprise из орбиты народного депутата от Слуги народа Александра Куницкого. Сам он отрицает свою причастность к продажам, говорится в расследовании Схем.

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Журналисты заявили, что им удалось документально отследить весь путь и обстоятельства, согласно которым украинские зарядные станции производства Autoenterprise попали из Харькова на оккупированный полуостров.

Схемы получили и проанализировали около десятка контрактов холдинга Autoenterprise и верифицировали их с помощью данных из баз импортно-экспортных операций ImportGenius и Вашингтонского центра оборонных исследований C4ADS. Журналисты пришли к выводу, что как минимум с 2016-го харьковская фирма "АЕ Фектори" из группы Autoenterprise поставляла электрозарядные станции как частным российским компаниям, так и для государственной структуры – холдингу "Россети".

Кроме того, как утверждают журналисты, с 2021 года в Крыму заработала и увеличивалась сеть электрозарядных станций под брендом DriveEnergy, изготовленных именно на харьковском заводе Autoenterprise. На станциях прямо указано, что они "сделаны в Украине".

Фото – Схемы

Фото – Схемы

Журналисты получили копию дилерского соглашения за 2021 год между российской компанией DriveEnergy и украинской "АЕ Фектори" из группы Autoenterprise, в котором отмечается, что харьковская фирма должна в течение 2021-2022 годов продавать российской компании зарядные станции и комплектующие, изготовленные в Харькове под брендом DriveEnergy. Также работники холдинга Autoenterprise должны были научить персонал DriveEnergy обращаться с техникой и проводить гарантийное обслуживание оборудования.

Фото – Схемы

Компанию Driveenergy в марте 2021 года зарегистрировал крымчанин Руслан Девлечаев в городе Краснодар, открыв одноименный магазин в Крыму и запустив сеть зарядных станций. После оккупации полуострова он остался в Крыму, получил паспорт РФ, перерегистрировал бизнес по законам РФ и начал его развивать, говорится в расследовании.

Журналисты отметили, что Девлечаев активно сотрудничает с оккупантами Крыма – в частности, в апреле 2022-го он участвовал в открытии "первой в Крыму станции технического обслуживания для электромобилей" вместе с "министром экономического развития" Крыма Дмитрием Шеряком, а в июне 2023-го в Симферополе – в открытии "крупнейшей зарядной станции в Европе", где были "министр финансов" Ирина Кивико и "министр топлива и энергетики" Игорь Корень.

Директор харьковского предприятия, депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила в комментарии Схемам, что ей неизвестно, как станции оказались в Крыму, а иметь взаимоотношения с РФ в то время, как она отметила, законом не запрещалось.

Официальный владелец Autoenterprise – Дмитрий Никонов, который до февраля 2024 года оставался помощником Куницкого на общественных началах.

Схемы отметили, что с Никоновым, еще до похода в Раду, Куницкий годами продвигал этот бизнес, рекламировал харьковскую разработку и "всячески афишировал свою принадлежность к этому бизнесу".

Журналисты, ссылаясь на соответствующие документы, утверждают, что Куницкий был глубоко интегрирован в холдинг и занимал разные должности в разных фирмах Autoenterprise, а также входил в органы управления самого холдинга: вплоть до избрания депутатом был членом наблюдательного совета в другой компании Autoenterprise "НПП Система".

Депутатская приемная Куницкого до сих пор размещена по адресу харьковского завода.

Никонов отрицает продажу харьковской продукции в Крым и подчеркнул, что с оккупированным полуостровом "взаимоотношений не было".

Куницкий в комментарии Схемам заявил, что ему "неизвестно" о продаже харьковской продукции РФ с 2016-го, но считает "сейчас это недопустимым". О том, как станции оказались на оккупированной территории, сказал, что не знает. Депутат подчеркнул, что "к продажам не имел никакого отношения".