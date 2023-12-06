Схеми: Куницький пробув у "п'ятиденному" відрядженні в Ізраїлі три тижні, засвітився у США

Журналісти стверджують, що "слуга" Куницький "затримався" у відрядженні та був помічений у штаті Флорида, хоча виїжджав до Ізраїлю

Олександр Куницький (Фото - пресслужба Слуги народу)

Народний депутат від партії Слуга народу Олександр Куницький влітку цього року отримав погодження Верховної Ради на п’ятиденний виїзд у відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Про це повідомили Схеми, посилаючись на джерела із доступом до інформації про перетин кордону.

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Як повідомили журналістам в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 до 7 липня 2023 року "в межах діяльності депутатської групи ВР з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем", де він є співголовою. Однак повернувся Куницький в Україну, за даними видання, лише 22 липня.

Схеми з’ясували, що у проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида. У цей час в Україні вже діяла заборона на виїзд за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав. Депутат не відповів на дзвінки та повідомлення редакції з проханням пояснити, з яких причин він порушив умови дозволу на виїзд.

Співрозмовники журналістів із доступом до інформації про перетин кордону повідомили, що нардеп виїхав з України ввечері 3 липня 2023 року через пункт пропуску "Шегині" на підставі розпорядження Ради про офіційне відрядження.

В апараті парламенту повідомили Схемам, що з групи Куницький був єдиним відрядженим до Ізраїлю депутатом. На запитання, хто став ініціатором відрядження та хто з керівництва ВР його погоджував, у Раді не відповіли, але зазначили, що на неї не витрачалися бюджетні кошти.

У звіті, який нардеп подав 11 липня, все ще перебуваючи за кордоном, метою поїздки він назвав "розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами", а серед осіб, з якими мав зустрічі, вказав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, "які тимчасово перебувають в Ізраїлі". Жодних прізвищ депутат не назвав.

За даними Схем, Куницький повернувся в Україну лише через 15 днів після завершення дат офіційного відрядження – 22 липня 2023-го. 15 липня Куницький прилетів в аеропорт St. Pete-Clearwater International Airport у Флориді, стверджують журналісти.

Видання зазначило, що в США наразі проживають члени родини нардепа. Також у Флориді мешкає офіційний помічник депутата і власник харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій Autoenterprise Дмитро Ніконов, який виїхав з України за три місяці до повномасштабної війни.

Загалом за перші сім місяців 2023 року Куницький пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році – 132 дні, стверджують Схеми.

Інфографіка – Схеми

Куницького було обрано до Верховної Ради за списком партії Слуга народу у 2019 році від Харкова. На момент обрання був громадянином України та Ізраїлю. За його словами, служив у ЦАХАЛ.

5 жовтня 2023-го з'явилося відео з вуличних камер, на якому нардепи Куницький та Дмитрук вчинили бійку з перехожим у Голосіївському районі Києва. Згодом у мережі було опубліковано відео з людиною, яка стверджувала, що двоє невідомих йому осіб спочатку знімали його на відео, а коли він почав протестувати, напали на нього.

6 жовтня генпрокурор Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо Дмитрука та Куницького.

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