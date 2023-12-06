Схемы: Куницкий пробыл в "пятидневной" командировке в Израиле три недели, засветился в США

Журналисты утверждают, что "слуга" Куницкий "задержался" в командировке и был замечен в штате Флорида, хотя выезжал в Израиль

Александр Куницкий (Фото - пресс-служба Слуги народа)

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Куницкий летом этого года получил согласование Верховной Рады на пятидневную командировку, но пробыл за границей почти три недели. Об этом сообщили Схемы, ссылаясь на источники с доступом к информации о пересечении границы.

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Как сообщили журналистам в аппарате парламента, Куницкий был откомандирован в Израиль с 3 по 7 июля 2023 года "в рамках деятельности депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Израилем", где он является сопредседателем. Однако вернулся Куницкий в Украину, по данным издания, только 22 июля.

Схемы выяснили, что в промежутке после рабочей командировки и до возвращения в Украину Куницкий был замечен в аэропорту американского штата Флорида. В это время в Украине уже действовал запрет на выезд за границу для должностных лиц во время военного положения без надлежащих на то оснований. Депутат не ответил на звонки и сообщения редакции с просьбой объяснить, по каким причинам он нарушил условия разрешения на выезд.

Собеседники журналистов с доступом к информации о пересечении границы сообщили, что нардеп выехал из Украины вечером 3 июля 2023 года через пункт пропуска "Шегини" на основании распоряжения Рады об официальной командировке.

В аппарате парламента сообщили Схемам, что из группы Куницкий был единственным откомандированным в Израиль депутатом. На вопрос, кто стал инициатором командировки и кто из руководства ВР ее согласовал, в Раде не ответили, но отметили, что на нее не тратились бюджетные средства.

В отчете, который нардеп подал 11 июля, все еще находясь за границей, целью поездки он назвал "развитие и укрепление дружеских отношений между странами", а среди лиц, с которыми встречался, указал депутатов Кнессета, представителей еврейского сообщества, религиозных общин и граждан Украины, "временно находящихся в Израиле". Никаких фамилий депутат не назвал.

По данным Схем, Куницкий вернулся в Украину только через 15 дней после завершения дат официальной командировки – 22 июля 2023-го. 15 июля Куницкий прилетел в аэропорт St. Pete-Clearwater International Airport во Флориде, утверждают журналисты.

Издание отметило, что в США проживают члены семьи нардепа. Также во Флориде живет официальный помощник депутата и владелец харьковского холдинга по изготовлению зарядных станций Autoenterprise Дмитрий Никонов, уехавший из Украины за три месяца до полномасштабной войны.

В общей сложности за первые семь месяцев 2023 года Куницкий пробыл за границей 54 дня, в 2022 году – 132 дня, утверждают Схемы.

Инфографика – Схемы

Куницкий был избран в Верховную Раду по списку партии Слуга народа в 2019 году от Харькова. На момент избрания был гражданином Украины и Израиля. По его словам, служил в ЦАХАЛ.

5 октября 2023-го появилось видео с уличных камер, на котором нардепы Куницкий и Дмитрук устроили драку с прохожим в Голосеевском районе Киева. Впоследствии в сети было опубликовано видео с человеком, который утверждал, что двое неизвестных лиц сначала снимали его на видео, а когда он начал протестовать, напали на него.

6 октября генпрокурор Костин зарегистрировал уголовное производство по Дмитруку и Куницкому.

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