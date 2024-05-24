Бывший народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич, подозреваемый в государственной измене, переписал свои активы на подставное лицо, а также перевез семью в Венгрию. Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

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Журналист Михаил Ткач рассказал, что еще в середине 2022 года УП прислали фотографию автомобиля стоимостью около $70 000. Как рассказал источник издания, на нем Шуфрич привозил своего ребенка в британскую школу. Впрочем, куда чаще в школу приезжала жена экс-депутата – Екатерина Майкова.

Журналисты уже в 2024 году приехали в Будапешт и заметили этот автомобиль рядом с гостиницей St. George Residence в центре венгерской столицы. По их наблюдениям, автомобиль стоит под этим домом ежедневно утром и вечером. По словам журналистов, гостиница, в которой живет семья Шуфрича, зарегистрирована на венгерского предпринимателя Дьорда Штофу.

Отмечается, что возле авто, которым пользуется Майкова, постоянно стоит еще один автомобиль Toyota с украинскими номерными знаками. Благодаря украинской регистрации и источникам в правоохранительных органах УП установила, что владельцем транспортного средства является Михаил Черепаня – сын многолетнего бизнес-партнера и помощника Шуфрича – Вячеслава Черепани.

Журналист утверждает, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину ряд активов, к которым имел отношение Шуфрич, перешли именно в собственность компаний, которыми владеет венгр Штофа.

Ткач поговорил по телефону с предпринимателем. Однако тот опроверг, что является владельцем отеля St. George Residence по улице Фортуна, 4. Штофа также заявил, что не знаком с женой Шуфрича Екатериной и у него нет активов на территории Украины.

Майкова же разговаривать с Ткачем отказалась. Она бросила трубку, когда журналист представился.

15 сентября 2023 года СБУ пришла к Шуфричу с обысками. В тот день у него был найден, в частности, документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Также у него обнаружили георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

По версии следствия, Шуфрич выполнял задачи бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича и в 2021 году пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных работников украинской разведки.

8 февраля 2024 года Шуфрич получил новое подозрение. По данным следствия, политик финансировал Росгвардию во временно оккупированном Крыму.

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