Силы беспилотных систем поразили три ЗРК и командно-штабную машину россиян – видео
Силы обороны уничтожают эшелонированную систему противовоздушной обороны россиян. Об этом сообщили Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
На Донецком направлении военные обнаружили и поразили три зенитно-ракетных комплекса Вооруженных сил России, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона.
В частности:
→ "Тор" (неустановленная модификация) – радиус перехвата воздушных целей до 15 км;
→ "Бук-М3" (уничтожено) – самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км;
→ С-300 – предназначен для уничтожения авиации и перехватывания ракет на расстоянии до 200 км.
Операцию реализовали операторы роты "Чарли" 14 отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15 бригадой артиллерийской разведки "Черный лес".
Военные отметили, что россияне используют ЗРК разного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БпЛА на определенном участке фронта.
Вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управления зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве.
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