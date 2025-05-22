Силы обороны уничтожают эшелонированную систему противовоздушной обороны россиян. Об этом сообщили Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

На Донецком направлении военные обнаружили и поразили три зенитно-ракетных комплекса Вооруженных сил России, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона.

В частности:

→ "Тор" (неустановленная модификация) – радиус перехвата воздушных целей до 15 км;

→ "Бук-М3" (уничтожено) – самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км;

→ С-300 – предназначен для уничтожения авиации и перехватывания ракет на расстоянии до 200 км.

Операцию реализовали операторы роты "Чарли" 14 отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15 бригадой артиллерийской разведки "Черный лес".

Военные отметили, что россияне используют ЗРК разного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БпЛА на определенном участке фронта.

Вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управления зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве.