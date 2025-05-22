Сили оборони знищують ешелоновану систему протиповітряної оборони росіян. Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

На Донецькому напрямку військові виявили та уразили три зенітно-ракетних комплекси Збройних сил Росії, а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону.

Зокрема:

→ "Тор" (невстановленої модифікації) – радіус перехоплення повітряних цілей до 15 км;

→ "Бук-М3" (знищено) – найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км;

→ С-300 – призначений знищувати авіацію та перехоплювати ракети на відстані до 200 км.

Операцію реалізували оператори роти "Чарлі" 14 окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15 бригадою артилерійської розвідки "Чорний ліс".

Військові зазначили, що росіяни використовують ЗРК різного радіуса дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та БпЛА на певній ділянці фронту.

Виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює противнику управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони у його повітряному просторі.