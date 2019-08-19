Скандальный судья Вовк: Порошенко закроют. А че нет?

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Судья Павел Вовк хвалит Портнова, которого называет "мега-боссом"

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк считает, что у дел открытых по заявлениям экс-первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова против пятого президента Петра Порошенко есть судебная перспектива. Об этом Вовк заявил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованному на YouTube.

На вопрос, есть ли у судебных дел против Порошенко перспектива, Вовк ответил утвердительно: "Смотрите, Андрей Владимирович (Портнов - ред.) настолько профессиональный человек. Я не зря использовал терминологию "мега-босс", потому что я видел, как работали на этих должностях не один руководитель, а несколько. О многих с позитивом вспоминается, о ком-то в негативе. Вот он один из позитивных примеров, что он в принципе мега-специалист. Поверьте, если он берется - он доведет дело до конца".

По мнению Вовка, единственное, что может остановить Портнова - если новая власть войдет в "какие-то договоренности по сохранению какого-то там иммунитета Петра Алексеевича". 

"Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его "перекусит", найдет, достанет и Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить, где-то имущество свое всю жизнь бороться, как его поиметь обратно. Ну, а в худшем варианте, закроет его, а че нет?" - заявил глава ОАСК. 

На вопрос, допускает ли он, что Порошенко может сесть в тюрьму, Вовк ответил: "Безусловно. Никакой иммунитет его не спасет от этого. Смотрите, если Портнов этим занимается, Петру Алексеевичу надо переживать". 

Андрей Портнов - экс-первый замглавы АП времен Виктора Януковича.

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Теги: Петр Порошенко, Андрей Портнов, Дмитрий Гордон, павел вовк
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