Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк мог делиться с женой-адвокатом материалами судебных дел, чтобы она "помогала" ему принимать решения о высокопоставленных должностных лицах, подозреваемых в коррупции. Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.

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Журналисты получили от источников на условиях анонимности определенные документы, исследовали их и пообщались с судьей и его супругой о якобы совместном написании судебных решений, что является нарушением базовых основ правосудия.

Жена судьи Бицюка – Анна Надточиева, адвокат объединения "Черезов и партнеры". Она тоже хотела стать судьей ВАКС, но не прошла отбор.

28 февраля 2022 года Бицюк провел заседание ВАКС по делу экс-прокурора Одесской области Олега Жученко, подозреваемого в том, что он, по сговору с бизнесменом Владимиром Галантерником и должностными лицами Одесского горсовета, передал под застройку земельные участки в Одессе фирме "ФПГ "Будова" на выгодных условиях. Дело расследуют уже в течение шести лет, Жученко может получить до 12 лет тюрьмы.

В первые же дни полномасштабного вторжения РФ экс-прокурор Жученко обратился в ВАКС с просьбой перечислить 2,6 млн грн, которые он ранее внес как залог, на нужды ВСУ. Через несколько минут заседания судья Бицюк принял краткую – резолютивную – часть решения, где удовлетворил желание экс-прокурора и ослабил ему меру пресечения до личного обязательства.

Журналисты утверждают, что получили черновик полной версии постановления, созданного из учетной записи Андрея Бицюка 2 марта 2022-го. В этом документе – "достаточно туманная" формулировка Бицюка, почему экс-прокурору позволяют перечислить залог на нужды армии и получить больше свободы, находясь под следствием.

Слідство.Інфо утверждает, что получило еще один документ – "СправаЖуч". В его метаданных снова фигурирует Бицюк, а вот правки вносились уже человеком по имени Анна Надточиева. В тот же день отредактированный документ отправили с электронной почты, используемой Надточиевой, говорится в расследовании.

Как заявляют журналисты, в окончательном решении суда после правок Надточиевой появилась следующая формулировка: "Сторона защиты обосновывает ходатайство об изменении меры пресечения введением военного положения и предоставлением возможности подозреваемому Жученко А.Д. принять участие в защите территориальной целостности и независимости Украины".

При этом на заседании суда о таком праве подозреваемого речь не шла, отмечает Слідство.Інфо.

Журналисты решили проверить, действительно ли экс-прокурор Одесской области хотел в ряды ВСУ. Жученко рассказал, что после начала полномасштабного вторжения обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с вопросом о возможности передачи 2,6 млн грн залога на нужды ВСУ, но ему ответили, что такой возможности по закону нет.

Журналисты резюмируют, что сам подозреваемый хотел помочь армии только деньгами, а не служить. Он показал текст ходатайства, которое в феврале 2022-го подавал в ВАКС – там не было ни слова о том, что он хочет идти воевать.

Но в официальном решении, которое является публичным, именно это намерение убеждает судью ослабить меру пресечения подозреваемому в коррупции.

"Получается, что жена судьи просто придумала это, когда редактировала документ, являясь абсолютно посторонним человеком по этому делу", – говорится в материале СМИ.

В разговоре с журналистами судья на все вопросы настаивал, что никто ему не помогает вершить правосудие.

Надточиева во время разговора с журналистами сначала настаивала, что никогда не вмешивалась в работу супруга, но уже через несколько минут беседы заколебалась: "Возможно, он просил меня немного подкорректировать какой-то текст, потому что он не успевал, но я не помню никаких деталей".

В ВАКС прокомментировали сюжет Слідства.Інфо – заявили, что проверка информации, изложенная в материале, может быть проведена исключительно компетентными органами предусмотренным законом способом.

"В случае проведения такой проверки ВАКС всячески будет ей содействовать в пределах своей компетенции", – заверили в суде.

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