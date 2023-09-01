Силы специальных операций рассказали, как снайперы ССО совместно с пехотными подразделениями на Луганском направлении без единого выстрела взяли в плен 19 оккупантов.

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Снайперская пара 3 отдельного полка ССО во взаимодействии с пехотой взяла в плен 19 оккупантов на Луганском направлении.

Сначала снайперы во время поиска для себя огневой позиций в районе Белогоровки захватили двух "заблудившихся" россиян. На допросе пленные рассказали о своем подразделении и позициях, которые оно занимает.

Силы обороны использовали эту информацию, чтобы взять в плен 19 российских оккупантов и занять новые позиции на Белогоровском направлении.

25 августа ССО показали фрагмент боя за населенный пункт Работино.

23 августа в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Работино, примерно в 2,5 километра от него.

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