Сили спеціальних операцій розповіли, як снайпери ССО спільно з піхотними підрозділами на Луганському напрямку без жодного пострілу взяли в полон 19 окупантів.
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Снайперська пара 3 окремого полку ССО у взаємодії з піхотою взяла в полон 19 окупантів на Луганському напрямку.
Спочатку снайпери під час пошуку для себе вогневої позицій в районі Білогорівки захопили двох росіян, що "заблукали". На допиті полонені розповіли про свій підрозділ та позиції, які він займає.
Сили оборони використали цю інформацію, щоб взяти в полон 19 російських окупантів та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку.
25 серпня ССО показали фрагмент бою за населений пункт Роботине.
- 23 серпня в Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче за Роботине, приблизно за 2,5 кілометра від нього.
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