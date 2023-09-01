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Снайпери ССО взяли в полон 19 окупантів – відео видео

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01.09.2023, 17:39
Фото - скриншот из видео
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Сили спеціальних операцій розповіли, як снайпери ССО спільно з піхотними підрозділами на Луганському напрямку без жодного пострілу взяли в полон 19 окупантів.

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Снайперська пара 3 окремого полку ССО у взаємодії з піхотою взяла в полон 19 окупантів на Луганському напрямку.

Спочатку снайпери під час пошуку для себе вогневої позицій в районі Білогорівки захопили двох росіян, що "заблукали". На допиті полонені розповіли про свій підрозділ та позиції, які він займає.

Сили оборони використали цю інформацію, щоб взяти в полон 19 російських окупантів та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку.

25 серпня ССО показали фрагмент бою за населений пункт Роботине.

  • 23 серпня в Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче за Роботине, приблизно за 2,5 кілометра від нього.

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Сергій Бережний
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