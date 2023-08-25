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ССО показали фрагмент бою за Роботине, атаки дронів росіян, підрив бійця на міні – відео видео

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25.08.2023, 08:31
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Бійці Сил спецоперацій Збройних Сил України показали запис фрагмента бою за населений пункт Роботине. Відео опубліковано на ресурсах ССО.

Як зазначається, групи ССО були одними з перших, хто вибивав російські війська на підступах до Роботиного.

"Це відбувалося у вкрай непростих умовах: постійна робота російської артилерії, небо кишить ворожими дронами, надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку", – йдеться в описі відео.

Воїни ведуть бій у посадці, ворог відстрілюється з бліндажа, лунають вибухи снарядів.

У кадрі зафіксовано надання першої допомоги та евакуація бійця, який наступив на міну. Видно й інших поранених українських військових. Підчас евакуації зовсім близько від машини падає і вибухає ворожий FPV-дрон.

  • 22 серпня воїни 47 ОМБр із боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів.
  • 23 серпня в Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче за Роботине, приблизно за 2,5 кілометра від нього.

Читайте також: Бійці ЗСУ встановили український прапор біля Роботиного – відео

Наталія Медведєва
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