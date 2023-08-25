Бойцы Сил спецопераций Вооруженных Сил Украины показали запись фрагмент боя за населенный пункт Работино. Видео опубликовано на ресурсах ССО.

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Как отмечается, группы ССО были одними из первых, кто выбивал российские войска на подступах к Работино.

"Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, пытавшимся любым способом удержать занимаемый им участок", – говорится в описании к видео.

Воины ведут бой в посадке, враг отстреливается из блиндажа, раздаются взрывы снарядов.

В кадре зафиксировано оказание первой помощи и эвакуация бойца, который наступил на мину. Видны и другие раненые украинские военные. В момент эвакуации совсем близко от машины падает и взрывается вражеский FPV-дрон.

22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.

23 августа в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Работино, примерно в 2,5 километра от него.

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