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ССО показали фрагмент боя за Работино, атаки дронов россиян, подрыв бойца на мине – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 08:31
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Бойцы Сил спецопераций Вооруженных Сил Украины показали запись фрагмент боя за населенный пункт Работино. Видео опубликовано на ресурсах ССО.

Как отмечается, группы ССО были одними из первых, кто выбивал российские войска на подступах к Работино.

"Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, пытавшимся любым способом удержать занимаемый им участок", – говорится в описании к видео.

Воины ведут бой в посадке, враг отстреливается из блиндажа, раздаются взрывы снарядов.

В кадре зафиксировано оказание первой помощи и эвакуация бойца, который наступил на мину. Видны и другие раненые украинские военные. В момент эвакуации совсем близко от машины падает и взрывается вражеский FPV-дрон.

  • 22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.
  • 23 августа в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Работино, примерно в 2,5 километра от него.

Читайте также: Бойцы ВСУ установили украинский флаг в Работино – видео

Наталья Медведева
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войнассоРаботино
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