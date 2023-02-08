Артиллеристы 45-й бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку Мста-С и пушку Д-20 армии РФ в районе Соледара. Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.
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На записи можно увидеть уничтожение артиллерии оккупантов в Соледаре.
Украинские воины прямой наводкой ударили по САУ Мста-С и гаубице Д-20 россиян.
Также командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди опубликовал запись ликвидации российских захватчиков на северных окраинах Бахмута.
- 4 февраля 2023 года в Минобороны заверили, что попытки россиян окружить ВСУ в Бахмуте остаются безуспешными.
- 5 февраля британская разведка сообщила, что Бахмут "становится все более изолированным от маршрутов поставок ВСУ".
- Генштаб отметил 6 февраля, что между кадровой армией РФ и ЧВК Вагнера "нет координации".
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