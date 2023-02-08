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Соледар. Артиллеристы 45-й бригады ВСУ уничтожили САУ Мста-С и пушку Д-20 армии РФ — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 12:13
Уничтожение артиллерии РФ в Соледаре (Фото: скриншот с видео)
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Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Аэроразведка из Соледара: Никакой истерики, окружений или суеты в действиях ВСУ – видео
Аэроразведка из Соледара: Никакой истерики, окружений или суеты в действиях ВСУ – видео

Артиллеристы 45-й бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку Мста-С и пушку Д-20 армии РФ в районе Соледара. Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

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На записи можно увидеть уничтожение артиллерии оккупантов в Соледаре.

Украинские воины прямой наводкой ударили по САУ Мста-С и гаубице Д-20 россиян.

Также командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди опубликовал запись ликвидации российских захватчиков на северных окраинах Бахмута. 

Читайте также: Сырский о Бахмуте: Битва продолжается, делаем все, чтобы уничтожать лучшие части врага

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут Соледар 45 бригада Д-20 САУ Мста-С
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