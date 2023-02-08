Артиллеристы 45-й бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку Мста-С и пушку Д-20 армии РФ в районе Соледара. Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

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На записи можно увидеть уничтожение артиллерии оккупантов в Соледаре.

Украинские воины прямой наводкой ударили по САУ Мста-С и гаубице Д-20 россиян.

Также командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди опубликовал запись ликвидации российских захватчиков на северных окраинах Бахмута.

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Дмитро Гриниченко

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