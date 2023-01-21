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"Спасти рядового Мавика": видео операции по вызволению дрона, попавшего под влияние РЭБ видео

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 22:38
Видео: ГПСУ
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Украинские военнослужащие провели "операцию по спасению" квадрокоптера Mavic, который попал под влияние станции радиоэлектронной борьбы оккупантов. Видео опубликовала Госпогранслужба.

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Сообщается, что во время аэроразведки один из дронов попал под влияние вражеской РЭБ и был потерян. Пограничники провели "спасательную операцию", чтобы вернуть квадрокоптер Mavic.

Военные прошли около 4 км и даже залезли на дерево, чтобы поймать сигнал потерянной техники. Для эвакуации Mavic понадобилось еще два дрона: одним военные зацепили и вытаскивали Mavic, а с помощью второго дрона военные руководили процессом.

  • Комментируя скандал из-за проблем с ввозом в Украину гражданских дронов Mavic, на что жалуются волонтеры, министр обороны Резников призвал "не идеализировать" эти дроны – мол, они не изменят ситуацию на поле боя.

Смотрите также: Спецназ "Сенека" 93-й бригады ВСУ "вывел из строя" 13 россиян точными ударами — видео боя

Оксана Житнюк
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