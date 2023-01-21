Украинские военнослужащие провели "операцию по спасению" квадрокоптера Mavic, который попал под влияние станции радиоэлектронной борьбы оккупантов. Видео опубликовала Госпогранслужба.

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Сообщается, что во время аэроразведки один из дронов попал под влияние вражеской РЭБ и был потерян. Пограничники провели "спасательную операцию", чтобы вернуть квадрокоптер Mavic.

Военные прошли около 4 км и даже залезли на дерево, чтобы поймать сигнал потерянной техники. Для эвакуации Mavic понадобилось еще два дрона: одним военные зацепили и вытаскивали Mavic, а с помощью второго дрона военные руководили процессом.

Комментируя скандал из-за проблем с ввозом в Украину гражданских дронов Mavic, на что жалуются волонтеры, министр обороны Резников призвал "не идеализировать" эти дроны – мол, они не изменят ситуацию на поле боя.

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Оксана Житнюк

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