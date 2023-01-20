Специальное подразделение"Сенека" 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины "вывел из строя" 13 россиян на одном из направлений. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
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Военные заявляют, что спецназовцы 93 ОМБр нанесли точные удары по оккупантам на одном из участков фронта.
Потери противника составили четыре человека убитыми и девять человек ранеными.
Точное направление боя в Сухопутных войсках не называли.
- В ночь на 20 января 2023 года президент США Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.
- О новых пакетах военной помощи также вчера объявили Британия, Дания, Литва, Эстония, Швеция.
- Утром 20 января Финляндия объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи с тяжелым вооружением для Украины.
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