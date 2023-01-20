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Спецназ "Сенека" 93-й бригады ВСУ "вывел из строя" 13 россиян точными ударами — видео боя видео

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 16:27
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Специальное подразделение"Сенека" 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины "вывел из строя" 13 россиян на одном из направлений. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

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Военные заявляют, что спецназовцы 93 ОМБр нанесли точные удары по оккупантам на одном из участков фронта.

Потери противника составили четыре человека убитыми и девять человек ранеными. 

Точное направление боя в Сухопутных войсках не называли. 

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Дмитро Гриниченко
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война сухопутные войска 93 омбр потери России
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