Специальное подразделение"Сенека" 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины "вывел из строя" 13 россиян на одном из направлений. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

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Военные заявляют, что спецназовцы 93 ОМБр нанесли точные удары по оккупантам на одном из участков фронта.

Потери противника составили четыре человека убитыми и девять человек ранеными.

Точное направление боя в Сухопутных войсках не называли.

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Дмитро Гриниченко

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