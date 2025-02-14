Спецоперация "Мстители". Украина и Молдова задержали "вагнеровцев" и других

Украинские и молдовские полицейские заявили о задержании троих человек, которые на стороне РФ участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании "Дебальцевского котла".

Как утверждают правоохранители, задержанные граждане Молдовы воевали в составе террористов Группы Вагнера, батальона Сомали, других вооруженных формирований России и террористической организации ДНР. Некоторые из них получили награды и медали от военного руководства России.

Мужчин задержали в рамках международной спецоперации "Мстители".

Проведено более 50 обысков. В ходе них найдены документы, компьютерная техника и телефоны с потенциальными доказательствами участия владельцев в войне на стороне России – переписками, фото и видео.

Задержанные являются первыми из 85 идентифицированных украинской полицией граждан Молдовы, которые воевали на стороне России. Молдовская полиция объявила подозрения задержанным. Им должны выбрать меры пресечения. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

Задержанных подозревают по статье уголовного кодекса Молдовы об участии наемника в вооруженном конфликте, военных или других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или на нарушение территориальной целостности государства.