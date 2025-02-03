Ночью над Молдовой зафиксировали беспилотник: пролетел над псевдореспубликой Приднестровье

Иллюстративное фото: Pacific Press

Ночью 3 февраля беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Несанкционированный полет был выявлен и отследован системами контроля воздушного пространства Национальной армии Молдовы, отмечает МО.

Нарушения зафиксировали между 00:30 и 00:45, дрон летел из села Павловка в Украине по маршруту село Карманово – поселок Маяк – город Григориополь в Молдове. Эти населенные пункты находятся под контролем псевдореспублики Приднестровья, контролируемого Россией.

После этого полета дрон покинул воздушное пространство Молдовы.

Около 9:00 Командование Воздушных сил сообщило о российской атаке 71 дронами-камикадзе типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

По данным военных, 38 дронов были сбиты в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

25 беспилотников-имитаторов заявлены как локационно потерянные без негативных последствий.

О судьбе еще семерых БПЛА не сообщается, из-за атаки РФ пострадали Сумщина, Харьковщина и Черкасская область.

Ночью воздушную тревогу объявляли и в соседней Молдове Одесской области.

Молдовское Минобороны не указывает принадлежность дрона к России.