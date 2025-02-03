Ночью над Молдовой зафиксировали беспилотник: пролетел над псевдореспубликой Приднестровье
Ночью 3 февраля беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
Несанкционированный полет был выявлен и отследован системами контроля воздушного пространства Национальной армии Молдовы, отмечает МО.
Нарушения зафиксировали между 00:30 и 00:45, дрон летел из села Павловка в Украине по маршруту село Карманово – поселок Маяк – город Григориополь в Молдове. Эти населенные пункты находятся под контролем псевдореспублики Приднестровья, контролируемого Россией.
После этого полета дрон покинул воздушное пространство Молдовы.
Около 9:00 Командование Воздушных сил сообщило о российской атаке 71 дронами-камикадзе типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.
По данным военных, 38 дронов были сбиты в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.
25 беспилотников-имитаторов заявлены как локационно потерянные без негативных последствий.
О судьбе еще семерых БПЛА не сообщается, из-за атаки РФ пострадали Сумщина, Харьковщина и Черкасская область.
Ночью воздушную тревогу объявляли и в соседней Молдове Одесской области.
Молдовское Минобороны не указывает принадлежность дрона к России.
- 10 ноября 2024 года российский беспилотник был найден в Каушенском районе Молдовы. В тот же день дрон обнаружили и в Рышканском районе.
- Министр иностранных дел страны Михай Попшой заявил, что российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдовских граждан и нарушили воздушное пространство Молдовы.
- ГУР сообщило, что это были российские фальш-дроны, которые кафиры массово применяют во время атак на Украину.
- 12 ноября полиция Молдовы сообщила, что в стране обнаружили очередной беспилотник. Дрон обнаружили на окраине села Кошерница.
- 3 декабря в поле на территории Молдовы обнаружили обломки неизвестного беспилотника.
- Утром 25 декабря во время массированного удара по Украине российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы.