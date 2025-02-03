Уночі над Молдовою зафіксували безпілотник – пролетів над псевдореспублікою Придністров'я

Ілюстративне фото: Pacific Press

Уночі 3 лютого безпілотний літальний апарат порушив повітряний простір Молдови. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Несанкціонований політ був виявлений і відстежений системами контролю повітряного простору Національної армії Молдови, зауважує МО.

Порушення зафіксували між 00:30 та 00:45, дрон летів із села Павлівка в Україні за маршрутом село Карманове – селище Маяк – місто Григоріополь у Молдові. Ці населені пункти перебувають під контролем псевдореспубліки Придністров'я, контрольованої Росією.

Після цього польоту дрон залишив повітряний простір Молдови.

Близько 9:00 Командування Повітряних сил повідомило про російську атаку 71 дронами-камікадзе типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

За даними військових, 38 дронів було збито у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Натомість 25 безпілотників-імітаторів заявлені як локаційно втрачені без негативних наслідків.

Про долю ще сімох БпЛА не повідомляється, через атаку РФ постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.

Уночі повітряну тривогу оголошували й у сусідній до Молдови Одеській області.

Молдовське Міноборони не вказує приналежність дрона до Росії.