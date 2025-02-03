Уночі над Молдовою зафіксували безпілотник – пролетів над псевдореспублікою Придністров'я
Уночі 3 лютого безпілотний літальний апарат порушив повітряний простір Молдови. Про це повідомило Міністерство оборони країни.
Несанкціонований політ був виявлений і відстежений системами контролю повітряного простору Національної армії Молдови, зауважує МО.
Порушення зафіксували між 00:30 та 00:45, дрон летів із села Павлівка в Україні за маршрутом село Карманове – селище Маяк – місто Григоріополь у Молдові. Ці населені пункти перебувають під контролем псевдореспубліки Придністров'я, контрольованої Росією.
Після цього польоту дрон залишив повітряний простір Молдови.
Близько 9:00 Командування Повітряних сил повідомило про російську атаку 71 дронами-камікадзе типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.
За даними військових, 38 дронів було збито у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Натомість 25 безпілотників-імітаторів заявлені як локаційно втрачені без негативних наслідків.
Про долю ще сімох БпЛА не повідомляється, через атаку РФ постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.
Уночі повітряну тривогу оголошували й у сусідній до Молдови Одеській області.
Молдовське Міноборони не вказує приналежність дрона до Росії.
- 10 листопада 2024 року російський безпілотник знайшли у Каушенському районі Молдови. Того самого дня дрон виявили й у Ришканському районі.
- Міністр закордонних справ країни Міхай Попшой заявив, що російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян і порушили повітряний простір Молдови.
- ГУР повідомило, що це були російські фальш-дрони, які окупанти масово застосовують під час атак на Україну.
- 12 листопада поліція Молдови повідомила, що в країні знайшли черговий безпілотник. Дрон виявили на околиці села Кошерніца.
- 3 грудня у полі на території Молдови виявили уламки невідомого безпілотника.
- Уранці 25 грудня під час масованого удару по Україні російська ракета порушила повітряний простір Молдови.