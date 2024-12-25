Санду відреагувала на порушення повітряного простору Молдови російською ракетою
Уранці 25 грудня під час масованого удару по Україні російська ракета порушила повітряний простір Молдови. Про це повідомила президентка Молдови Мая Санду.
"Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає знищення, націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови", – написала Санду.
Вона додала, що такі дії Росії явно порушують міжнародне право. Президентка Молдови засудила їх та висловила солідарність з Україною.
О 07:24 Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про крилату ракету в напрямку Чернівців із території Молдови.
- У ніч проти 25 грудня окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Крім того, було здійснено пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- Росіяни знову масовано атакували українську енергетику.
- Через російську ракетну атаку на Україну Польща підняла свою авіацію.
- Зеленський заявив, що окупанти застосували 70 ракет та понад 100 безпілотників. Сили ППО збили 113 повітряних цілей.