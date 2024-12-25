Санду відреагувала на порушення повітряного простору Молдови російською ракетою

Мая Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Уранці 25 грудня під час масованого удару по Україні російська ракета порушила повітряний простір Молдови. Про це повідомила президентка Молдови Мая Санду.

"Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає знищення, націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови", – написала Санду.

Вона додала, що такі дії Росії явно порушують міжнародне право. Президентка Молдови засудила їх та висловила солідарність з Україною.

О 07:24 Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про крилату ракету в напрямку Чернівців із території Молдови.