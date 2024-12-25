Санду отреагировала на нарушение воздушного пространства Молдовы российской ракетой

Майя Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Утром 25 декабря во время массированного удара по Украине российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду.

"Пока наши страны отмечают Рождество, Кремль выбирает уничтожение, нацелившись на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушив ракетой воздушное пространство Молдовы", – написала Санду.

Она добавила, что подобные действия России явно нарушают международное право. Президент Молдовы осудила их и выразила солидарность с Украиной.

В 07:24 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали о крылатой ракете в направлении Черновцов с территории Молдовы.