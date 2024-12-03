У Молдові знайшли уламки невідомого безпілотника – фото

Поліція Молдови (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

Вранці у вівторок, 3 грудня, у полі на території Молдови виявили уламки невідомого безпілотника. Про це повідомила поліція країни й опублікувала відповідні фото.

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Уламки дрона знайшли за межами села Підгорень в Оргеєвському районі Молдови. Правоохоронні органи вже обмежили доступ до місця падіння БпЛА та проводять комплексне розслідування.

На місці падіння перебувають спеціалізовані служби. Також відомо, що співробітники технічно-вибухового відділу Центру техніко-криміналістичних і судових експертиз Генерального інспекторату поліції проведуть комплексне обстеження літального апарату.

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови