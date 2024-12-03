У Молдові знайшли уламки невідомого безпілотника – фото
Вранці у вівторок, 3 грудня, у полі на території Молдови виявили уламки невідомого безпілотника. Про це повідомила поліція країни й опублікувала відповідні фото.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Уламки дрона знайшли за межами села Підгорень в Оргеєвському районі Молдови. Правоохоронні органи вже обмежили доступ до місця падіння БпЛА та проводять комплексне розслідування.
На місці падіння перебувають спеціалізовані служби. Також відомо, що співробітники технічно-вибухового відділу Центру техніко-криміналістичних і судових експертиз Генерального інспекторату поліції проведуть комплексне обстеження літального апарату.
- 10 листопада російський безпілотник знайшли у Каушенському районі Молдови. Того самого дня дрон виявили й у Ришканському районі.
- Міністр закордонних справ країни Міхай Попшой заявив, що російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян і порушили повітряний простір Молдови.
- ГУР повідомило, що це були російські фальш-дрони, які окупанти масово застосовують під час атак на Україну.
- 12 листопада поліція Молдови повідомила, що в країні знайшли черговий безпілотник. Дрон виявили на околиці села Кошерніца.