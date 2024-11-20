Міноборони Молдови – про російські дрони: Наші радари не засікають їх
Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що радари, які є на озброєнні армії, "не бачать російських безпілотників", коли ті порушують повітряний простір країни. Його цитує Realitatea.
Анатолій Носатий зазначив, що через нездатність наявних радарів своєчасно виявляти безпілотники в повітряному просторі країни владі потрібно розглянути можливість придбання нових систем.
"Я просто хочу зазначити, що комплектація дійсно не дає змоги виявити дрони радарами. Вони до того ж мають доволі невелику відбивальну поверхню. Ці дрони мають дальність польоту 1000-1300 км, тому мають можливість перетинати територію України від місця запуску", – розповів глава Міноборони Молдови.
Він уточнив, що радари, які зараз є на озброєнні армії, родом із 1960-1980-х років і призначалися зовсім для іншого виду війни.
"Новий радар, який є в Молдові, виявляє, але залежно від того, де він перебуває, має свою дальність і тактико-технічні дані щодо певних цілей", – підсумував Анатолій Носатий.
- 10 листопада російський безпілотник знайшли у Каушенському районі Молдови. Того самого дня дрон виявили й у Ришканському районі.
- Міністр закордонних справ країни Міхай Попшой заявив, що російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян і порушили повітряний простір Молдови.
- ГУР повідомило, що це були російські фальш-дрони, які окупанти масово застосовують під час атак на Україну.
- 12 листопада поліція Молдови повідомила, що в країні знайшли черговий безпілотник. Дрон виявили на околиці села Кошерніца.