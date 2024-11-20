Минобороны Молдовы – о российских дронах: Наши радары не засекают их

Радары, имеющиеся сейчас на вооружении армии, родом из 1960-1980-х годов и предназначались для другого вида войны, заявил министр обороны Молдовы

Анатолий Носатый (Фото: Минобороны Молдовы)

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что находящиеся на вооружении армии радары "не видят российских беспилотников", когда те нарушают воздушное пространство страны. Его цитирует Realitatea.

Анатолий Носатый отметил, что из-за неспособности имеющихся радаров своевременно обнаруживать беспилотники в воздушном пространстве страны власти нужно рассмотреть возможность приобретения новых систем.

"Я просто хочу отметить, что комплектация действительно не позволяет обнаружить дроны радарами. Они к тому же имеют довольно небольшую отражательную поверхность. Эти дроны имеют дальность полета 1000-1300 км, поэтому могут пересекать территорию Украины от места запуска", – рассказал глава Минобороны Молдовы.

Он уточнил, что радары, имеющиеся сейчас на вооружении армии, родом из 1960-1980-х годов и предназначались совсем для другого вида войны.

"Новый радар, который есть в Молдове, обнаруживает, но в зависимости от того, где он находится, имеет свою дальность и тактико-технические данные по определенным целям", – подытожил Анатолий Носатый.

10 ноября российский беспилотник был найден в Каушанском районе Молдовы. В тот же день дрон обнаружили и в Рышканском районе.

Министр иностранных дел страны Михай Попшой заявил, что российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдовских граждан и нарушили воздушное пространство Молдовы.

ГУР сообщило, что это были российские фальш-дроны, которые оккупанты массово применяют во время атак на Украину.

12 ноября полиция Молдовы сообщила, что в стране обнаружили очередной беспилотник. Дрон обнаружили на окраине села Кошерница.