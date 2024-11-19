В столице Молдовы обнаружили беспилотник – фото
Во вторник, 19 ноября, в столице Молдовы обнаружили беспилотник – уже четвертый с начал месяца. Об этом сообщила Национальная полиция страны.
По данным правоохранителей, беспилотник неизвестного происхождения обнаружили около 11:20 вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau в Кишиневе.
Власти отреагировали мгновенно, на место падения беспилотника выехали криминалисты, чтобы проверить устройство.
Местные медиа публикуют фото найденного беспилотника. В то же время издание NewsMaker пишет, что дрон уже перевезли в безопасное место, где его исследуют.
- 10 ноября российский беспилотник был найден в Каушенском районе Молдовы. В тот же день дрон обнаружили и в Рышканском районе.
- Министр иностранных дел страны Михай Попшой заявил, что российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдавских граждан и нарушили воздушное пространство Молдовы.
- ГУР сообщило, что это были российские фальш-дроны, которые оккупанты массово применяют во время атак на Украину.
- 12 ноября полиция Молдовы сообщила, что в стране обнаружили очередной беспилотник. Дрон нашли на окраине села Кошерница.