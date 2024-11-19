В столице Молдовы обнаружили беспилотник – фото

Дрон уже перевезли в безопасное место, где его исследуют, пишет местное медиа

Полиция Молдовы (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

Во вторник, 19 ноября, в столице Молдовы обнаружили беспилотник – уже четвертый с начал месяца. Об этом сообщила Национальная полиция страны.

По данным правоохранителей, беспилотник неизвестного происхождения обнаружили около 11:20 вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau в Кишиневе.

Власти отреагировали мгновенно, на место падения беспилотника выехали криминалисты, чтобы проверить устройство.

Местные медиа публикуют фото найденного беспилотника. В то же время издание NewsMaker пишет, что дрон уже перевезли в безопасное место, где его исследуют.

Фото: канал TV8