У столиці Молдови знайшли безпілотник – фото
Поліція Молдови (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

У вівторок, 19 листопада, у столиці Молдови виявили безпілотник – вже четвертий від початку місяця. Про це повідомила Національна поліція країни.

За даними правоохоронців, безпілотник невідомого походження знайшли близько 11:20 поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau у Кишиневі.

Влада відреагувала миттєво, на місце падіння безпілотника виїхали криміналісти, аби перевірити пристрій.

Місцеві медіа публікують фото знайденого безпілотника. Водночас видання NewsMaker пише, що дрон вже перевезли у безпечне місце, де його досліджують.

У столиці Молдови знайшли безпілотник – фото
Фото: канал TV8
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