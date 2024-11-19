У столиці Молдови знайшли безпілотник – фото

Дрон вже перевезли у безпечне місце, де його досліджують, пише місцеве медіа

Поліція Молдови (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

У вівторок, 19 листопада, у столиці Молдови виявили безпілотник – вже четвертий від початку місяця. Про це повідомила Національна поліція країни.

За даними правоохоронців, безпілотник невідомого походження знайшли близько 11:20 поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau у Кишиневі.

Влада відреагувала миттєво, на місце падіння безпілотника виїхали криміналісти, аби перевірити пристрій.

Місцеві медіа публікують фото знайденого безпілотника. Водночас видання NewsMaker пише, що дрон вже перевезли у безпечне місце, де його досліджують.

Фото: канал TV8

10 листопада російський безпілотник знайшли у Каушенському районі Молдови. Того самого дня дрон виявили й у Ришканському районі.

Міністр закордонних справ країни Міхай Попшой заявив, що російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян і порушили повітряний простір Молдови.

ГУР повідомило, що це були російські фальш-дрони, які окупанти масово застосовують під час атак на Україну.

12 листопада поліція Молдови повідомила, що в країні знайшли черговий безпілотник. Дрон виявили на околиці села Кошерніца.