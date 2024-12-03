В Молдове обнаружили обломки неизвестного беспилотника – фото

Полиция Молдовы (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

Утром во вторник, 3 декабря, в поле на территории Молдовы обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Об этом сообщила полиция страны и опубликовала соответствующие фото.

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Обломки дрона были обнаружены за пределами села Подгорень в Оргеевском районе Молдовы. Правоохранительные органы уже ограничили доступ к месту падения БпЛА и проводят комплексное расследование.

На месте падения находятся специализированные службы. Также известно, что сотрудники техническо-взрывного отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз Генерального инспектората полиции проведут комплексное обследование летательного аппарата.

Фото: Полиция Молдовы

Фото: Полиция Молдовы