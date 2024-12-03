В Молдове обнаружили обломки неизвестного беспилотника – фото
Утром во вторник, 3 декабря, в поле на территории Молдовы обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Об этом сообщила полиция страны и опубликовала соответствующие фото.
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Обломки дрона были обнаружены за пределами села Подгорень в Оргеевском районе Молдовы. Правоохранительные органы уже ограничили доступ к месту падения БпЛА и проводят комплексное расследование.
На месте падения находятся специализированные службы. Также известно, что сотрудники техническо-взрывного отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз Генерального инспектората полиции проведут комплексное обследование летательного аппарата.
- 10 ноября российский беспилотник был найден в Каушенском районе Молдовы.
- Министр иностранных дел страны Михай Попшой заявил, что российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдавских граждан и нарушили воздушное пространство Молдовы.
- ГУР сообщило, что это были российские фальш-дроны, которые оккупанты массово применяют во время атак на Украину.
- 12 ноября полиция Молдовы сообщила, что в стране обнаружили очередной беспилотник. Дрон нашли на окраине села Кошерница.