Спецоперація "Месники". Україна і Молдова затримали "вагнерівців" та інших – відео
Українські та молдовські поліціянти заявили про затримання трьох людей, які на боці РФ брали участь у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні "Дебальцевського котла".
Як стверджують правоохоронці, затримані громадяни Молдови воювали у складі терористів Групи Вагнера, батальйону Сомалі, інших збройних формувань Росії і терористичної організації ДНР. Деякі з них мали нагороди та медалі від воєнного керівництва Росії.
Чоловіків затримали в межах міжнародної спецоперації "Месники".
Проведено понад 50 обшуків. Під час них знайдені документи, комп'ютерна техніка та телефони з потенційними доказами участі власників у війні на боці Росії – листуваннями, фото і відео.
Затримані є першими з 85 ідентифікованих українською поліцією громадян Молдови, які воювали на боці Росії. Молдовська поліція оголосила підозри затриманим. Їм мають обрати запобіжні заходи. Чоловікам загрожує до 10 років в'язниці.
Затриманих підозрюють за статтею кримінального кодексу Молдови про участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави.
- Під час масованого російського удару по Україні 25 грудня 2024 року одна з російських ракет порушила повітряний простір Молдови. Президентка країни Мая Санду назвала дії Росії явним порушенням міжнародного права.
- Вже у лютому 2025 року повітряний простір Молдови в районі псевдореспубліки Придністров'я порушив безпілотник.
- Напередодні два російські безпілотники вибухнули на півдні Молдови. У відповідь на це МЗС країни терміново викликало посла РФ.