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Спецы СБУ уничтожили 22 цели за пять дней. Среди них — 14 танков и 4 БМП: видео попаданий видео

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 11:20
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Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили 22 цели за пять дней. Видео уничтожений российских оккупантов опубликовала пресс-служба ведомства.

В СБУ заявляют, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" из группы "Белые волки" только за пять дней уничтожили 22 цели. 

Среди "урожая" — 14 танков, четыре боевые машины пехоты, два блиндажа с россиянами, одна специальная машина для разминирования и склад с боеприпасами.

На записи можно увидеть точное уничтожение противника. 

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара 

Дмитро Гриниченко
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