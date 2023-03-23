Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили 22 цели за пять дней. Видео уничтожений российских оккупантов опубликовала пресс-служба ведомства.

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В СБУ заявляют, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" из группы "Белые волки" только за пять дней уничтожили 22 цели.

Среди "урожая" — 14 танков, четыре боевые машины пехоты, два блиндажа с россиянами, одна специальная машина для разминирования и склад с боеприпасами.

На записи можно увидеть точное уничтожение противника.

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Дмитро Гриниченко

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