Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили 22 цели за пять дней. Видео уничтожений российских оккупантов опубликовала пресс-служба ведомства.
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В СБУ заявляют, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" из группы "Белые волки" только за пять дней уничтожили 22 цели.
Среди "урожая" — 14 танков, четыре боевые машины пехоты, два блиндажа с россиянами, одна специальная машина для разминирования и склад с боеприпасами.
На записи можно увидеть точное уничтожение противника.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямой наводкой уничтожили минометчиков РФ — видео.
- Видео: В Бахмуте террористы Вагнера пытались пойти на штурм. Их разнесли минометами.
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