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ССО показали момент уничтожения станции электропомех россиян "Житель" – видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 09:02
Видео: ССО
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Бойцы Сил спецопераций показали, как вместе с другими украинскими военными уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель", военную технику и нескольких оккупантов. Видео воины опубликовали в соцсетях.

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В описании под роликом военные отмечают, что ВСУ "отминусовали" сразу три единицы вражеской техники. Кроме Р-330Ж "Житель" была уничтожена также машина технической поддержки вместе с личным составом и танк захватчиков.

Съемка и корректировка действий производится с помощью дрона-разведчика.

Видно, как россияне пытаются скрыться после попадания украинского снаряда по занимаемым ими позициям в посадке, но безуспешно.

Результат работы воинов ССО – взрыв военной техники ВС РФ, возгорание и клубы дыма.

Читайте также: Минобороны: ВСУ освободили Урожайное, наступление на юге продолжается – карта

Милана Головань
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войнапотеританкжитель
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