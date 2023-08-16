Бойцы Сил спецопераций показали, как вместе с другими украинскими военными уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель", военную технику и нескольких оккупантов. Видео воины опубликовали в соцсетях.

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В описании под роликом военные отмечают, что ВСУ "отминусовали" сразу три единицы вражеской техники. Кроме Р-330Ж "Житель" была уничтожена также машина технической поддержки вместе с личным составом и танк захватчиков.

Съемка и корректировка действий производится с помощью дрона-разведчика.

Видно, как россияне пытаются скрыться после попадания украинского снаряда по занимаемым ими позициям в посадке, но безуспешно.

Результат работы воинов ССО – взрыв военной техники ВС РФ, возгорание и клубы дыма.

13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Работино.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении есть отбитые у россиян территории.

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