RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ССО показали момент знищення станції електроперешкод росіян "Житель" – відео з дрона видео

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 09:02
Відео: ССО
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

Бійці Сил спецоперацій показали, як разом з іншими українськими військовими знищили російську станцію радіоперешкод "Житель", військову техніку та декількох окупантів. Відео воїни опублікували у соцмережах.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

В описі під роликом військові зазначають, що ЗСУ "відмінусували" одразу три одиниці ворожої техніки. Окрім Р-330Ж "Житель" було знищено також машину технічної підтримки разом з особовим складом та танк загарбників.

Фільмування та корегування дій проводиться за допомогою дрона-розвідника.

Видно, як росіяни намагаються втекти після влучання українського снаряда по займаних ними позиціях у посадці, але безуспішно. 

Результат роботи воїнів ССО – вибух військової техніки ЗС РФ, загоряння та клуби диму.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ звільнили Урожайне, наступ на півдні триває — карта

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратитанкжитель
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 