Бійці Сил спецоперацій показали, як разом з іншими українськими військовими знищили російську станцію радіоперешкод "Житель", військову техніку та декількох окупантів. Відео воїни опублікували у соцмережах.

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В описі під роликом військові зазначають, що ЗСУ "відмінусували" одразу три одиниці ворожої техніки. Окрім Р-330Ж "Житель" було знищено також машину технічної підтримки разом з особовим складом та танк загарбників.

Фільмування та корегування дій проводиться за допомогою дрона-розвідника.

Видно, як росіяни намагаються втекти після влучання українського снаряда по займаних ними позиціях у посадці, але безуспішно.

Результат роботи воїнів ССО – вибух військової техніки ЗС РФ, загоряння та клуби диму.

13 серпня Генштаб повідомив про "частковий успіх" Сил оборони в Запорізькій області біля села Роботине.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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