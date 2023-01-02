Силы спецопераций показали видео работы под Бахмутом, который остается самой горячей точкой фронта. По данным бойцов, в результате точного удара удалось уничтожить двух россиян.

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"Ювелирная работа операторов ССО Украины на Бахмутском направлении по работе с БПЛА. С помощью дрона удалось обнаружить и обезвредить противника (2-200)", – сказано в сообщении.

Также сегодня Госпогранслужба опубликовала видео журналиста Андрея Цаплиенко и сообщение о том, что пограничники сегодня приняли два жестких боя.

Как сказано в сообщении ГПСУ, один бой длился более четырех часов в районе населенного пункта Подгородное. До 30 россиян безуспешно пыталась штурмовать украинский опорный пункт. По предварительным данным, уничтожены семь и ранены девять россиян.

На другом участке украинские пограничники вместе с подразделением ССО с 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта российских военных, сказано в сообщении. Предварительно, у армии РФ пятеро "двухстотых" и трое раненых.

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Оксана Житнюк

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