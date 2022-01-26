Стартовали зимние испытания первой серийной пусковой установки украинского ракетного комплекса Нептун на шасси Tatra. Видео опубликовал ресурс Defense Express.

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Во время испытаний наземный береговой противокорабельный комплекс перевели в боевое положение, протестировали гидравлику и работу аутриггеров (выносных опор) в зимних полевых условиях.

Новшество состоит в том, что в этой версии установка размещена на чешской платформе Tatra. Разработчики – конструкторское бюро Луч совместно с корпорацией УкрИннМаш.

В состав дивизиона входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360), вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360.

По плану, ВСУ должны были получить новую технику в конце 2021 года, но поставка была отсрочена. Ожидается, что передача состоится в первом квартале 2022 года.

15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле Крыма.

14 января 2022 года подразделения ПВО тренировались сбивать вражеские беспилотники вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

24 января на базе аэропорта Антонов прошли учения по обезвреживанию "террористов", захвативших авиационный объект и самолет с пассажирами.

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Яна Катасонова

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