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Стартовали зимние испытания ракетного комплекса Нептун на шасси Tatra – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 10:39
Испытания пусковой установки комплекса береговой охраны Нептун (фото - Defense Express)
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Стартовали зимние испытания первой серийной пусковой установки украинского ракетного комплекса Нептун на шасси Tatra. Видео опубликовал ресурс Defense Express.

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Во время испытаний наземный береговой противокорабельный комплекс перевели в боевое положение, протестировали гидравлику и работу аутриггеров (выносных опор) в зимних полевых условиях.

Новшество состоит в том, что в этой версии установка размещена на чешской платформе Tatra. Разработчики – конструкторское бюро Луч совместно с корпорацией УкрИннМаш.

В состав дивизиона входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360), вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360.

По плану, ВСУ должны были получить новую технику в конце 2021 года, но поставка была отсрочена. Ожидается, что передача состоится в первом квартале 2022 года.

Зимние испытания пусковой установки комплекса береговой охраны Нептун на шасси Tatra (фото – Defense Express)
  • 15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле Крыма.
  • 14 января 2022 года подразделения ПВО тренировались сбивать вражеские беспилотники вблизи админграницы с оккупированным Крымом. 
  • 24 января на базе аэропорта Антонов прошли учения по обезвреживанию "террористов", захвативших авиационный объект и самолет с пассажирами. 

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Яна Катасонова
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