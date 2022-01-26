Стартовали зимние испытания первой серийной пусковой установки украинского ракетного комплекса Нептун на шасси Tatra. Видео опубликовал ресурс Defense Express.
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Во время испытаний наземный береговой противокорабельный комплекс перевели в боевое положение, протестировали гидравлику и работу аутриггеров (выносных опор) в зимних полевых условиях.
Новшество состоит в том, что в этой версии установка размещена на чешской платформе Tatra. Разработчики – конструкторское бюро Луч совместно с корпорацией УкрИннМаш.
В состав дивизиона входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360), вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360.
По плану, ВСУ должны были получить новую технику в конце 2021 года, но поставка была отсрочена. Ожидается, что передача состоится в первом квартале 2022 года.
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