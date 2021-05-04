Охрана российского рэпера Басты, который ранее выступал в оккупированном Крыму, а теперь приехал в Киев, пыталась избить украинца, который спросил у него о Крыме, еще одного мужчину охранники заставили удалить видео инцидента. Об этом в Telegram сообщил общественный активист Сергей Стерненко, который опубликовал видео конфликта.

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По словам Стерненко, вчера Басту (настоящее имя – Василий Вакуленко) заметили в киевском ресторане Мокко. Он говорит, что "неравнодушные граждане" пришли туда спросить российского рэпера о Крыме.

Стерненко рассказал, что нашел автора видео, и он на правах анонимности (но при необходимости, по словам активиста, он готов свидетельствовать в суде) рассказал, что произошло.

"Прочитал в чате пост о нахождении Василия в Мокко. Решил подъехать, потому что был рядом. Что и сделал... Успел на входе пересечься взглядами с Василием, который был внутри, и сообщил ему, что "Василий, хочу напомнить вам что Крым – Украина! Крым украинский! Баста выступал в оккупированном Крыму!". На этих словах к двери подбежала охрана как учреждения, так и еще 4-6 спортивных парней. Охрана начала закрывать дверь, а молодые люди выпихнули меня из заведения, началась атака на меня. Василий в своем окружении делал нейтральный вид", – рассказал автор видео.

По его словам, несколько раз ему приходилось уворачиваться от ударов.

Также мужчина рассказал, что инцидент снимал еще один человек, но охранники российского рэпера заставили его удались запись. При этом сам Баста, пишет Стерненко, не пытался их остановить.

В Киеве у Вакуленко запланированы несколько концертов.

В 2017 году СБУ запретила Вакуленко въезд в Украину на три года. После этого россиянин не раз говорил, что не понимает, почему ему запретили въезд.

Вадим Ребрина

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