В 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев показали попадание в блиндаж оккупантов с беспилотника.

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"Когда хобби боулинг, а ты – оператор БПЛА", – говорится в сообщении.

На видео оператор БПЛА попадает гранатой в блиндаж россиян через дыру в потолке. После этого укрепление оккупантов взрывается.

24 мая 2023 года спецподразделение СБУ показало работу дронов-камикадзе по технике оккупантов.

Беспилотник волонтерской группы Escadrone в лобовом столкновении поразил боевую машину пехоты россиян.

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