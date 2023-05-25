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"Страйк!" Беспилотник ВСУ взорвал блиндаж оккупантов через дыру в крыше – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 08:55
скрін 3 прев'ю
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В 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев показали попадание в блиндаж оккупантов с беспилотника.

"Когда хобби боулинг, а ты – оператор БПЛА", – говорится в сообщении.

На видео оператор БПЛА попадает гранатой в блиндаж россиян через дыру в потолке. После этого укрепление оккупантов взрывается.

  • 24 мая 2023 года спецподразделение СБУ показало работу дронов-камикадзе по технике оккупантов.
  • Беспилотник волонтерской группы Escadrone в лобовом столкновении поразил боевую машину пехоты россиян.

Читайте также: ВСУ уничтожили "Град" и боекомплект россиян, вероятно, рядом с Донецким аэропортом: видео

Артём Джерипа
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