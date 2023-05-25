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"Страйк!" Безпілотник ЗСУ підірвав бліндаж окупантів через діру в даху – відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 08:55
скрін 3 прев'ю
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У 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців показали влучання у бліндаж окупантів з безпілотника.

"Коли хобі боулінг, а ти – оператор БПЛА", – йдеться у повідомленні.

На відео оператор БПЛА влучає гранатою у бліндаж росіян через діру в стелі. Після цього укріплення окупантів вибухає.

  • 24 травня 2023 року спецпідрозділ СБУ показав роботу дронів-камікадзе по техніці окупантів.
  • Безпілотник волонтерської групи Escadrone у лобовому зіткненні вразив бойову машину піхоти росіян.

Читайте також: ЗСУ знищили "Град" та боєкомплект росіян, ймовірно, поряд із Донецьким аеропортом: відео

Артем Джеріпа
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