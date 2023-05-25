У 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців показали влучання у бліндаж окупантів з безпілотника.
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"Коли хобі боулінг, а ти – оператор БПЛА", – йдеться у повідомленні.
На відео оператор БПЛА влучає гранатою у бліндаж росіян через діру в стелі. Після цього укріплення окупантів вибухає.
- 24 травня 2023 року спецпідрозділ СБУ показав роботу дронів-камікадзе по техніці окупантів.
- Безпілотник волонтерської групи Escadrone у лобовому зіткненні вразив бойову машину піхоти росіян.
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