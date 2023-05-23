У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді показали знищення установки "Град" окупантів.

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"У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" знищили артилеристи бригади.

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха виклала відео ураження боєкомплекту окупантів.

OSINT-проєкт DeepState стверджує, що знищення російського БК відбулось "біля Донецького аеропорту", в районі населеного пункту Опитне.

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