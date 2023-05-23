У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді показали знищення установки "Град" окупантів.
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"У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" знищили артилеристи бригади.
53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха виклала відео ураження боєкомплекту окупантів.
OSINT-проєкт DeepState стверджує, що знищення російського БК відбулось "біля Донецького аеропорту", в районі населеного пункту Опитне.
- 22 травня 2023 року сім бійців 59 окремої мотопіхотної бригади взяли в полон понад два десятки російських окупантів.
- 23 травня у 3-й окремій штурмовій бригаді Збройних Сил показали, як провели штурмову операцію на Бахмутському напрямку.
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