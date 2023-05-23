В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде показали уничтожение установки "Град" оккупантов.
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"В такой солнечный день град совсем неуместен, особенно российский. Поэтому закарпатские мольфары решили подкорректировать погоду", – говорится в сообщении.
Реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" уничтожили артиллеристы бригады.
53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха выложила видео поражение боекомплекта оккупантов.
OSINT-проект DeepState утверждает, что уничтожение российского БК произошло "возле Донецкого аэропорта", в районе населенного пункта Опытное.
- 22 мая 2023 года семь бойцов 59 отдельной мотопехотной бригады взяли в плен более двух десятков российских оккупантов.
- 23 мая в 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных Сил показали, как провели штурмовую операцию на Бахмутском направлении.
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