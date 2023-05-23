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ВСУ уничтожили "Град" и боекомплект оккупантов, возможно, рядом с Донецким аэропортом видео

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 18:10
скрін2
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В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде показали уничтожение установки "Град" оккупантов.

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"В такой солнечный день град совсем неуместен, особенно российский. Поэтому закарпатские мольфары решили подкорректировать погоду", – говорится в сообщении.

Реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" уничтожили артиллеристы бригады.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха выложила видео поражение боекомплекта оккупантов.

OSINT-проект DeepState утверждает, что уничтожение российского БК произошло "возле Донецкого аэропорта", в районе населенного пункта Опытное.

Карта deepstate
Артём Джерипа
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войнадонецкий аэропортградОпытное
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