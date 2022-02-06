Вчера, 5 января, самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" вернулся в Гостомель из Дании. Видео посадки самолета в аэропорту опубликовал сотрудник аэродрома Андрей Коваль в Facebook.
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Пресс-служба Укроборонпрома сообщает, что "Мрия" вернулась в Украину после выполнения коммерческого рейса, прилетела без груза.
Вчера вечером некоторые СМИ написали, что "Мрия" якобы прилетела из Дании с вооружением для ВСУ на борту, и распространили скриншот с соответствующей информацией якобы из Telegram-канала Укроборонпрома. К полуночи такого поста в Telegram не было.
В конце января премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорила, что не исключает поставок военной техники Украине на фоне угрозы вторжения России.
За посадкой легендарного самолета вчера наблюдали десятки человек:
Видео вылета Ан-225 из Дании:
- 9 января "Мрия" прилетела в Жешув. Посадка самолета была зрелищной: он показался перед наблюдателями за несколько десятков метров до земли, буквально разрезав густой туман.
- 11 января сообщалось, что у Ан-225 повреждена стойка шасси, его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" выслало самолет на помощь. Уже на следующий день "Мрию" починили.
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