UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Супергигант Ан-225 Мрія вернулся из Дании: яркое видео посадки самолета видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 11:37
Грузовой самолет Ан-225 Мрия (Фото: пресс-служба президента)
Российский пропагандист обещает на видео "сжечь украинцев на Крещатике". В США ответили
Российский пропагандист обещает на видео "сжечь украинцев на Крещатике". В США ответили
Суд избирает меру пресечения Порошенко: прокуроры настаивают на аресте – трансляция
Суд избирает меру пресечения Порошенко: прокуроры настаивают на аресте – трансляция

Вчера, 5 января, самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" вернулся в Гостомель из Дании. Видео посадки самолета в аэропорту опубликовал сотрудник аэродрома Андрей Коваль в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пресс-служба Укроборонпрома сообщает, что "Мрия" вернулась в Украину после выполнения коммерческого рейса, прилетела без груза.

Вчера вечером некоторые СМИ написали, что "Мрия" якобы прилетела из Дании с вооружением для ВСУ на борту, и распространили скриншот с соответствующей информацией якобы из Telegram-канала Укроборонпрома. К полуночи такого поста в Telegram не было.

В конце января премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорила, что не исключает поставок военной техники Украине на фоне угрозы вторжения России. 

За посадкой легендарного самолета вчера наблюдали десятки человек:

Видео вылета Ан-225 из Дании:

СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" – крупнейший и самый мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980-х, изначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран".
  • 9 января "Мрия" прилетела в Жешув. Посадка самолета была зрелищной: он показался перед наблюдателями за несколько десятков метров до земли, буквально разрезав густой туман.
  • 11 января сообщалось, что у Ан-225 повреждена стойка шасси, его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" выслало самолет на помощь. Уже на следующий день "Мрию" починили.

Смотрите также: "Опасный спуск". Как садилась "Мрия" в туманной Польше: видео из кабины пилота видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
самолет дания мрія ан-225
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 