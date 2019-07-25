Тайные встречи Пинчука с властью. Новое видео Схем

Неизменный участник рейтинга самых богатых украинцев, крупный бизнесмен с собственной медиа-империей и зять второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук негласно встречался с представителями высшего эшелона власти Украины. Об этом говорится в новом расследовании программы Схемы.

Журналистам снова удалось зафиксировать неафишируемые встречи олигарха - с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Схемы напомнили, что, по их данным, с Пинчуком встречалась Юлия Тимошенко.

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Министерство торговли США отменило подписанное в июле 2014 года и пролонгированное с группой Интерпайп (конечный собственник Interpipe Limited - украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи) соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок этой продукции.