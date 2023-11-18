Журналист Украинской правды Михаил Ткач заявил, что на него было совершено нападение во время съемки возле ресторана в селе Козин Киевской области. УП опубликовала видео.



Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным издания, в пятницу, 17 ноября, около 23:20 журналисты вели съемку возле ресторана "Тандыр", где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора.

"Возле ресторана было много автомобилей. Когда охрана одного из посетителей заметила съемку, то начала светить дальним светом и блокировать авто журналистов", – сообщила УП.

Ткач рассказал, что вышел из автомобиля и сообщил, что он журналист.

"Охранники начали меня блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес удар мне", – заявил Ткач.

6 июня 2023 года УП опубликовала расследование о том, как чиновники отдыхают в ресторанах Киева во время комендантского часа. В материале утверждалось, что некоторые заведения столицы работают в комендантский час, а их работа не прекращается даже во время российских ударов по Киеву.

4 октября вышло расследование Ткача, как Киевский ресторан Boho Club продолжает работать с ночи до утра, несмотря на комендантский час, а правоохранители игнорируют это.

Читайте также: Рада и полиция согласовали штрафы за нарушение комендантского часа: законопроект

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.