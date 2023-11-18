Журналіст Української правди Михайло Ткач заявив, що на нього було здійснено напад під час знімання біля ресторану в селі Козин Київської області. УП опублікувала відео.



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За даними видання, у п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 журналісти проводили знімання біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених працівників Офісу генпрокурора.

"Біля ресторану було багато автомобілів. Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів", – повідомила УП.

Ткач розповів, що він вийшов з автомобіля та повідомив, що він журналіст.

"Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", – заявив Ткач.

6 червня 2023 року УП опублікувала розслідування про те, як чиновники відпочивають у ресторанах Києва під час комендантської години. У матеріалі стверджувалось, що деякі заклади столиці працюють у комендантську годину, а їх робота не припиняється навіть під час російських ударів по Києву.

4 жовтня вийшло розслідування Ткача, як київський ресторан Boho Club продовжує працювати з ночі до ранку попри комендантську годину, а правоохоронці ігнорують це.

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