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Ткач заявив про напад під час знімання біля ресторану, де були експосадовці ОГП: відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 19:54
Відео: УП
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Журналіст Української правди Михайло Ткач заявив, що на нього було здійснено напад під час знімання біля ресторану в селі Козин Київської області. УП опублікувала відео.

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За даними видання, у п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 журналісти проводили знімання біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених працівників Офісу генпрокурора.

"Біля ресторану було багато автомобілів. Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів", – повідомила УП.

Ткач розповів, що він вийшов з автомобіля та повідомив, що він журналіст.

"Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", – заявив Ткач.

  • 6 червня 2023 року УП опублікувала розслідування про те, як чиновники відпочивають у ресторанах Києва під час комендантської години. У матеріалі стверджувалось, що деякі заклади столиці працюють у комендантську годину, а їх робота не припиняється навіть під час російських ударів по Києву. 
  • 4 жовтня вийшло розслідування Ткача, як київський ресторан Boho Club продовжує працювати з ночі до ранку попри комендантську годину, а правоохоронці ігнорують це.

Читайте також: Рада і поліція погодили штрафи за порушення комендантської години: законопроєкт

Оксана Житнюк
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нападкиївська областьресторанКозинмихайло ткачтандир
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