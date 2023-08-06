Операторы дронов 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко показали уничтожение российского танка одним зарядом.

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Танк оккупантов, видимо, подорвался на мине и ждет эвакуатор, поскольку у него порван левый трак. Качество видеосъемки позволяет рассмотреть его активную защиту и даже надпись "BOOM" на стволе. Люк танка открыт, вероятно, из-за жары.

Оператор дрона наводится на открытый люк и сбрасывает боеприпас, чуть задев край.

Происходит взрыв, одним из эффектов которого становится "последний выдох" – дымовое кольцо.

Следующий кадр показывает то, что осталось от танка после подрыва его боезапаса – часть корпуса на краю воронки и перевернутая башня в двух десятках метров от места взрыва.

На видео зафиксировали, как российский дрон "Ланцет" уничтожил на фронте надувной ЗРК IRIS-T SLM.

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