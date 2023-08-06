Оператори дронів 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка показали знищення російського танка одним зарядом.

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Танк окупантів, мабуть, підірвався на міні й чекає на евакуатор, оскільки в нього порвано лівий трак. Якість відеозйомки дозволяє розглянути його активний захист і навіть напис "BOOM" на стволі. Люк танка відкритий, ймовірно, через спеку.

Оператор дрона наводиться на відкритий люк і скидає боєприпас, трохи зачепивши край.

Відбувається вибух, одним з ефектів якого стає "останній видих" – димове кільце.

Наступний кадр показує те, що залишилося від танка після підриву його боєзапасу – частина корпусу на краю вирви та перевернута башта за два десятки метрів від місця вибуху.

На відео зафіксували, як російський дрон "Ланцет" знищив на фронті надувний ЗРК IRIS-T SLM.

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