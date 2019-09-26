Трамп обвинил демократов в давлении на Зеленского: видео

Американский лидер Дональд Трамп обвинил членов Демократической партии США в давлении на президента Владимира Зеленского по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом Трамп заявил на пресс конференции после переговоров с Зеленским, сообщает Радио Свобода.

"Я разговаривал с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти и другими республиканцами и проинформировал их, что полностью поддерживаю прозрачность относительно так называемого сообщения информатора, хотя эти сообщения были получены не из первых рук. Кроме того, я настаиваю на прозрачности относительно того, что касается Байдена и его сына Хантера и миллионов долларов, которые были выведены из Китая и Украины, когда он (Джо Байден, - ред.) был вице-президентом США", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что требует прозрачности от демократов, которые "побывали в Украине и пытались заставить нового президента принять определенные меры".

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

В ней Зеленский, в частности, согласился рассмотреть вопрос о расследовании дела о компании Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Также оба президента раскритиковали действия по поддержке Украины со стороны ЕС, в частности лидеров Франции Эмманюэля Макрона и Германии Ангелы Меркель.

Читайте также: 1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. Какие последствия разговора Зеленского с Трампом