Трамп-Зеленский. Белый дом покажет доклад информатора - Politico

Белый дом (фото — pixabay.com)

Вслед за обещанием президента США Дональда Трампа опубликовать сегодня стенограмму "скандального" телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, Белый дом собирается показать также и сообщение информатора из разведсообщества об этой беседе. Со ссылкой на топ-чиновника администрации президента США об этом пишет Politico.

"Трамп одобрил публикацию документа на фоне происходящего противостояния с законодателями", - пишет издание.

Ранее Белый дом отказывался показать сообщение информатора.

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Нацразведка США отслеживает все внешние контакты американского лидера и, если сотрудник разведсообщества замечает что-то необычное или подозрительное (в том числе в телефонных разговорах лидера), запускаются "предохранительные" механизмы.

И. о. директора Нацразведки США Джозеф Магуайр ранее "придержал" жалобу информатора насчет Трампа и не сообщил о ней надзорному комитету Конгресса, но позднее об этом все равно стало известно.

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