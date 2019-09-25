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Зеленский о скандале с Трампом: Разговор был конфиденциальным

Зеленский о скандале с Трампом: Разговор был конфиденциальным - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
25.09.2019, 07:16

Президент уклонился от ответа на вопрос, связаны ли американская военная помощь Украине и расследование против Байдена

Президент Владимир Зеленский не стал комментировать телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого в отношении Трампа Конгресс начал процедуру импичмента. Об этом сообщает CNN.

Корреспондент CNN спросил Зеленского, считает ли он, что американская военная помощь Украине и расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера связаны. "Разговор был частным и конфиденциальным", - сказал Зеленский.

На вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка разговора была опубликована, Зеленский ответил: "Посмотрим".

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