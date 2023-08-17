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У армии России минус командный пункт в Соледаре: ВСУ сбросили на него авиабомбу – видео видео

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17.08.2023, 17:11
Видео: 30 бригада
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Украинские военнослужащие нанесли удар авиационной бомбой по командному пункту россиян во временно оккупированном Соледаре Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба 30 отдельной механизированной бригады.

"В Соледаре оккупанты спрятали среди жилых домов командный пункт. Но сообразительные аэроразведчики 30 ОМБр "Команда Вялого" обнаружили скрытого врага и скорректировали туда сброс управляемой авиационной бомбы. Точный прилет – и от КП осталась только воронка", – сказано в подписи к видео.

У армии России минус командный пункт в Соледаре: ВСУ сбросили на него авиабомбу – видео

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Оксана Житнюк
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войнапотериСоледар30 бригадакомандный пункт
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